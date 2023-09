Entlaufener Wasserbüffel überrascht Zeitungsausträgerin in Pöttmes

In der Nacht zum Freitag ist eine Zeitungsausträgerin in Pöttmes unterwegs. Plötzlich steht ein Wasserbüffel vor ihrem Auto. Das Tier ist zuvor entlaufen.

Eine Zeitungsausträgerin hat in der Nacht zum Freitag eine überraschende Entdeckung in Pöttmes gemacht. Als sie mit ihrem Auto gegen 3 Uhr in der Früh auf der Straße Am Galgenfeld unterwegs war, stand plötzlich ein Wasserbüffel vor ihr. Wie die Polizei mitteilte, wäre sie beinahe mit dem Tier zusammengestoßen.

Friedlicher Wasserbüffel in Pöttmes wird zurück auf seine Koppel geführt

Die Frau verständigte die Polizei. Die Streife der Polizeiinspektion Aichach machte die Eigentümerin des Wasserbüffels schnell ausfindig. Gemeinsam wurde das friedliche Tier eingefangen und auf die Koppel geführt. (nsi)