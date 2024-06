Er kann's nicht lassen: Warum der "Ochsenwirt" wieder in der Küche steht

Plus Im Dezember 2022 hat Georg Krammer den Ochenswirt geschlossen. Schweren Herzens mangels Nachfolger. Jetzt gibt es seine beliebten Schnitzel wieder.

Ganz kann er es nicht lassen: Georg Krammer, der ehemalige Besitzer des Ochsnwirts in Pöttmes, steht jetzt wieder in einer Küche. Im Ruhestand ist ihm doch – zumindest ein wenig – langweilig geworden.

Seit Dezember 2022 ist der Ochsenwirt geschlossen. Krammer, den jeder einfach nur Schorsch nennt, hatte sich schweren Herzens von der Traditionsgaststätte in der Augsburger Straße getrennt. 65 Jahre Erfolgsgeschichte hatte der Familienbetrieb hinter sich, doch ein Nachfolger wollte sich nicht finden lassen.