Pöttmes

vor 3 Min.

Pöttmeser Holzkünstler Hannes Conrad tritt wegen Erkrankung kürzer

Plus Hannes Conrad ist schwer erkrankt und will seine Holzkunst nur noch in kleinem Rahmen betreiben. Deshalb trennt er sich von vielen Stücken in Pöttmes.

Von Inge von Wenczowski

Etwas zum Anfassen und Fühlen erschaffen - diese Kunst an andere weiterzugeben war und ist seit vielen Jahrzehnten die Passion von Hannes Conrad. Eine schwere Erkrankung veranlasst den Holzkünstler, der in Pöttmes seine Werkstatt hat, nun allerdings kürzerzutreten.

