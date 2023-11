Es kehrt wieder Leben in das Juze in Pöttmes zurück

Seit Anfang Oktober ist der Betrieb im Jugendzentrum zurück. Bislang wird es von den Jugendlichen gut angenommen.

Seit Anfang Oktober ist wieder Leben in das Jugendzentrum in Pöttmes eingekehrt. Jeden Mittwoch haben Jugendliche zwischen zwölf und achtzehn Jahren die Möglichkeit, sich in den Räumen am Schulsportplatz zu gemeinsamer Freizeitgestaltung zu treffen. Der Pöttmeser Jugendpfleger, Alexander Neumair, organisiert die Nachmittage und sorgt für abwechslungsreiche Angebote. Ursprünglich sollte das Juze von 16 Uhr bis 20 Uhr geöffnet werden. Auf allgemeinen Wunsch der Jugendlichen wurde die Öffnungszeit auf 15 Uhr vorverlegt.

Es ist wieder Leben ins Pöttmeser Jugendzentrum eingekehrt. Foto: Inge von Wenczowski

Die jugendlichen Besucher und Besucherinnen haben eine vielfältige Auswahl an gemeinschaftlichen Betätigungen: Es stehen beispielsweise verschiedene Brett- und Kartenspiele zur Verfügung. Wer möchte, kann sich am Kicker versuchen und dort sein Können unter Beweis stellen. Recht begehrt sind die Spielkonsolen. So können die Spieler und Spielerinnen auf der Playstation beim Fußball gegeneinander antreten, oder ein Rennen bei Nintendos Mario Kart veranstalten. Der Jugendpfleger plant, eventuell demnächst ein Kicker- oder Mario Kart-Turnier auf die Beine zu stellen, bei dem sich die Anwesenden messen können.

Der angrenzende Schulsportplatz kann ebenfalls mitgenutzt werden

Bei trockenem Wetter gibt es die Möglichkeit, auf dem Schulsportplatz, der mitbenutzt werden darf, unterschiedliche Sportspiele zu machen. Laut Neumair wird dabei allerdings überwiegend Fußball oder Basketball gespielt. Gemeinsames Kochen in der kleinen Küche zu besonderen Anlässen rundet das Angebot ab. Der Jugendpfleger erzählt: "An Halloween zum Beispiel haben wir gemeinsam Pizza selbst gemacht."

Neumair ist recht zufrieden, dass das Angebot angenommen wird: "Das ist gut angelaufen bisher." Etwa acht junge Menschen würden derzeit regelmäßig jeden Mittwoch zum Juze kommen, fügt er hinzu. Auffallend sei dabei zudem, dass sich bisher kein einziges Mädchen hinzugesellt habe. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren sind herzlich eingeladen, mal an einem Mittwoch vorbeizukommen und mitzumachen. Mehr Informationen über Events und Änderungen gibt es außerdem auf Instagram unter "Jugendpflegepoettmes".