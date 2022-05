Fachleute sind sich einig: "Wir müssen das Donaumoos retten"

Plus Beim Runden Tisch im Pöttmeser Rathaus herrscht Konsens: Es gibt keine Alternative zur Rettung des Moores. Doch wie umgehen mit den Ängsten der Betroffenen?

Moore spielen eine große Rolle im Arten- und Klimaschutz. Sie speichern enorme Mengen an Kohlendioxid, sind Heimat seltener Pflanzen und Tiere und dienen dem Hoch- und Grundwasserschutz. Das Donaumoos, größtes Niedermoor Süddeutschlands, das sich bei Pöttmes bis ins Wittelsbacher Land erstreckt, soll deshalb gerettet werden. Darin sind sich viele einig. Wie aber können auch die Interessen von Bewohnern und Landwirten berücksichtigt werden?