Fahrzeug touchiert geparktes Auto in Pöttmes und fährt davon

Am Montag zwischen 7.30 und 13 Uhr hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein geparktes Auto beschädigt und ist danach weggefahren. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Sanitätsrat-Dr.-Jorns-Straße in Pöttmes. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/89890. (AZ)