vor 32 Min.

Falschparker sorgen in Pöttmes vermehrt für Beschwerden

Eine Überlegung ist, die Parksituation am Mandlachsee zu überwachen. Hier ignorieren Autofahrer - besonders an heißen Tagen - nicht nur das Geh- und Radwegzeichen, sondern verengen die Fahrbahn für eventuelle Rettungskräfte durch abgestellte Fahrzeuge.

Plus Bislang hat der Marktgemeinderat Pöttmes stets eine Verkehrsüberwachung abgelehnt. Nun diskutiert er erneut über das Thema. Doch die Beschwerden häufen sich.

Von Inge von Wenczowski

Falschparker sorgen in jüngster Zeit immer häufiger für Beschwerden von Anwohnern und Anwohnerinnen im Gemeindebereich Pöttmes. Dies war unter anderem auch Thema bei der Bürgerversammlung in Schorn, wo vor allem die Parksituation in der Neuburger Straße für Unmut sorgte. Allerdings haben die Polizeidienststellen aufgrund der Personalstruktur keine Möglichkeit, den ruhenden Verkehr flächendeckend und regelmäßig zu überwachen. Jetzt sucht der Gemeinderat nach einer Lösung.

