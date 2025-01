Faschingssitzung mit Tradition, Witz und Kultur

Die Pfarrgemeinde Pöttmes veranstaltet wieder ihre traditionellen Faschingssitzungen. Die Kombination aus Tradition, Kultur, Witz und Musik (Blaskapelle Pöttmes) macht sie zu einem besonderen Ereignis. Die Sitzungen finden am Sonntag, 23. Februar (16 Uhr), Freitag, 28. Februar, (19 Uhr) und am Sonntag, 2. März, (16 Uhr) im Gasthaus Bachmeir in Heimpersdorf statt. Wer Interesse hat, sollte sich die Karten am Samstag, 25. Januar, von 9 bis 12 Uhr im Pfarrheim sichern.

