Fehlende Kita-Plätze beschäftigen Zuhörer bei der Bürgerversammlung

Plus Bei der Bürgerversammlung vor rund 20 Zuhörern im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach sind fehlende Kita-Plätze ein Thema. Außerdem geht es um die Vorsorge für Stromausfälle.

15 Interessierte und vier Mitglieder des Pöttmeser Marktgemeinderats kamen zur Bürgerversammlung ins Feuerwehrhaus von Wiesenbach. Nach dem Bericht von Bürgermeister Mirko Ketz trugen die Zuhörer ihre Anliegen vor. Diese drehten sich unter anderem um fehlende Kinderbetreuungsplätze in der Gemeinde, Mäharbeiten an der Staatsstraße und das Notfallkonzept für einen größeren Stromausfall.

Wie Bürgermeister Ketz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hakte ein Zuhörer nach, ob die Gemeinde den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen bei der Ausweisung von Baugebieten nicht besser steuern könne. Dass Kita-Plätze fehlten, sei hausgemacht. Wie berichtet, hatte erst in der vergangenen Woche der Marktgemeinderat die Einrichtung einer weiteren Krippengruppe im Kinderhaus Spatzennest beschlossen.