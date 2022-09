Feuerwehr Grimolzhausen bekommt ein neues Fahrzeug, doch wann?

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Grimolzhausen soll ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug bekommen. Doch es zeichnen sich, wie derzeit überall, Lieferprobleme ab.

