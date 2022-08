Stürme halten die Pöttmeser Feuerwehr in Atem

21-mal rückt die Pöttmeser Feuerwehr wegen Überflutung und Sturmschäden aus. Der Verein braucht einen Nachfolger für den zurückgetretenen Vorsitzenden.

160 Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes aktuell. Gegenüber 2020 bedeutet das ein Plus von zehn Mitgliedern. Zur Generalversammlung waren 34 von ihnen gekommen. In einem eher ruhigen Jahr gab es allerdings ein markantes Ereignis: den Rücktritt von Vorsitzendem Hans Liebhart im November. Seitdem führt Robert Veit den Feuerwehrverein kommissarisch.

Die Neuwahlen stehen am 6. Januar an. Bis dahin sollte man zumindest einen Kandidaten haben, sagte Veit. Er blickte in seinem Bericht auf „ein sehr mageres Jahr“ zurück. Generalversammlung, Volksfest und historisches Marktfest waren ebenso ausgefallen wie das Adventssingen. Veit konnte nur verschiedene Geburtstage, die Ernennung von Alfons Eitelhuber zum Ehrenvorsitzenden, ein Pizzaessen im Feuerwehrhaus und ein Kesselfleischessen aufzählen.

Der Feuerwehr-Kommandant berichtet von zwölf Bränden

Deutlich mehr zu berichten hatte Kommandant Richard Hammerl. 61 Einsätze mit zwölf Bränden und 45 technischen Hilfeleistungen, davon 21 Einsätze wegen Überflutungen und Sturmschäden schlugen zu Buche. Daneben wurden in 44 Übungen und Wartungen 850 Stunden geleistet. Mit dem Besuch verschiedener Lehrgänge vertieften die Feuerwehrleute ihr Wissen. Zu den Aufgaben gehört auch „retten“. Aktuell fährt der Pöttmeser Rettungswagen des Roten Kreuzes täglich bis zu fünf Einsätze. Hier kommen zusätzliche Aufgaben auf die Brandschützer bei Reanimationen, als Tragehilfe oder bei Wohnungsöffnungen zu. Weitere Herausforderungen sah Hammerl vor allem im Katastrophenschutz. „Bei der momentanen Trockenheit ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir einen Waldbrand haben“, erklärte er.

Der Kommandant ernannte Manuela Frohnwieser zur Löschmeisterin und Gruppenführerin. Hammerl dankte der Gemeinde, der Kreisführung und den Feuerwehrkameraden für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Mit sechs Neuzugängen (Tobias Plocienniczack, Luca Rupprecht, Johannes Schütz, Jana Schury, Johan Untch und Patrick Schafnitzel) ist auch für Nachwuchs gesorgt. Dieser absolvierte, betreut von Magnus Hammerl, 15 Übungen. Ohne Gegenstimme nahm die Versammlung den Vorschlag einer neuen Satzung an, womit nun auch Kinder unter zwölf Jahren Mitglied werden können.

Manuela Frohnwieser (Mitte) wurde von Kommandant Richard Hammerl (links) zur Löschmeisterin und Gruppenführerin ernannt: (von links) die beiden stellvertretenden Kommandanten Magnus Hammerl und Manuel Hammerl sowie der kommissarische Vorsitzende Robert Veit gratulierten. Foto: Wilhelm Wagner

Da die Atemschutzausbildungen in Augsburg und Schrobenhausen unterschiedlich sind, will der Landkreis wieder eine eigene Übungsstrecke installieren. Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig informierte, dass die Ausschreibung in Arbeit sei und die Einrichtung vorläufig mobil in zwei Containern untergebracht werden soll, nachdem der ursprüngliche Standort Mering aus dem Rennen ist. Die spätere Integration in das geplante Katastrophenschutzzentrum, bei dem die Standortfrage noch nicht geklärt sei, wird laut Hartwig möglich sein. In der laufenden Diskussion um flächendeckenden Stromausfall sei die Feuerwehr auf jeden Fall involviert, so Hartwig. Eine Projektgruppe wird hier die weitere Vorgehensweise sondieren.

Es gäbe keine Woche ohne Einsatzbericht der Feuerwehr, was zeige, wie wichtig die Feuerwehr und das Ehrenamt für die Gemeinde sei, sagte der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz. Mit den Worten „Wir wissen um die Wichtigkeit“ und „ein Verlust wäre nicht stemmbar und die Leistungen für die Gemeinschaft nicht ersetzbar“, betonte Ketz die schon bei den Bürgerversammlungen hervorgehobene Bedeutung der Feuerwehr. Katastrophenschutz werde zunehmend wichtiger, vor allem die Hochwasserereignisse 2021 hätten dies verdeutlicht.