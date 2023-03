Firma will Solarparks mit 70 Hektar bei Schnellmannskreuth bauen

Plus Auf mehreren Teilflächen nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth will die Firma Anumar Solarparks mit einer Gesamtfläche von 70 Hektar bauen. Das sind die Pläne.

Die Firma Anumar aus Ingolstadt möchte bei Schnellmannskreuth Solarparks mit einer Gesamtfläche von circa 70 Hektar bauen. Im Marktgemeinderat stellte sie ihre Pläne vor.