Franz Schindele ist nun offiziell Altbürgermeister von Pöttmes

Franz Schindele (Bürgerblock) ist im Pöttmeser Marktgemeinderat als Altbürgermeister geehrt worden. Sein Amtsnachfolger Mirko Ketz ( CSU) überreichte ihm die offizielle Urkunde und ein Präsent.