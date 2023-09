Pöttmeserin hat die Chance, bei Jörg Pilawa eine Million Euro zu gewinnen

TV-Moderator Pilawa ist Glückspate beim SKL-Event in Freiburg. Die 77-jährige Margareta Pieper ist eine von 20 Kandidaten. Und sie bringt ein paar Wünsche mit.

Margareta Pieper aus Pöttmes kann in diesen Tagen großes Glück haben. Sie hat beim noch bis Samstag laufenden Millionen-Event der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) in Freiburg die Chance, eine Million Euro zu gewinnen. Die 77-Jährige hat da schon ein paar Wünsche.

Margareta Pieper kocht leidenschaftlich gerne. „Von italienisch bis Hausmannskost“, berichtet die Seniorin. Gemeinsam mit ihrem Mann, der wie sie gerne gutes Essen genießt, plant sie als Nächstes eine Fahrt nach Südtirol, „zum Traubenfest in Meran“ – ganz unabhängig davon, wie die Veranstaltung in Freiburg endet.

Margareta Pieper hat eine 1:20-Chance auf die Million

Margareta Pieper ist laut einer Mitteilung eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die in Freiburg antreten. Sie hat damit also eine Chance von 1:20 auf den Hauptgewinn. Sie wurde wie alle anderen auch unter allen SKL-Losbesitzerinnen und -besitzern per Zufallsgenerator ermittelt. SKL-Markenbotschafter und Glückspate, der Fernsehmoderator Jörg Pilawa, drückt allen, die in Freiburg mitspielen, vor Ort kräftig die Daumen. Sollte es Margareta Pieper am Ende bis ins große Finale schaffen, winkt ihr der Millionengewinn.

Die gelernte Einzelhandelskauffrau, die später einige Jahre als Schmuckberaterin tätig war, löst in ihrer Freizeit gerne Rätsel und Sudokus. Zudem entspannt sie beim Yoga und hält sich mit ihrem Mann fit. „Wir laufen viel“, erzählt sie, „richtige Touren von fünf Kilometern.“ Von ihrem Ehemann hat sie auch ihr Maskottchen geschenkt bekommen. Es handelt sich um einen Schmuckanhänger, der „die Blume des Lebens“, ein bekanntes Ornament, darstellt. Er soll ihr Glücksbringer in Freiburg sein.

Auf dem Weg zur Million gibt es vier Spielrunden

Und wenn sie zur strahlenden Hauptgewinnerin wird? Margareta Pieper hat ein paar ganz persönliche Herzenswünsche. Sie würde gerne in eine neue Wohnung ziehen und wie früher wieder einmal ein entspanntes Wellness-Wochenende in einem schicken Hotel verbringen. Eine größere Reise mit ihrem Mann wäre auch ein Traum: „Am liebsten nach Singapur, das kennen wir noch nicht.“

Der TV-Quizmaster führt die 20 Kandidatinnen und Kandidaten in Freiburg als Glückspate durch die Spielrunden um den Millionengewinn. In der Universitätsstadt schickt Moderator Eric Schroth die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier abwechslungsreiche Spielrunden. Der Zufall entscheidet, wer jeweils weiterkommt und welche zwei Glückspilze schließlich im Herzschlag-Finale um den erhofften Hauptgewinn stehen. Aber auch wer es am Ende nicht ins Finale schafft, geht nicht leer aus: Alle aus der 20er-Runde können sich über mindestens 1500 Euro freuen und haben die Chance auf weitere Gewinne zwischen 3000 und 10.000 Euro. (AZ)