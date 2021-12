Freie Fahrt zwischen Pöttmes und Kühnhausen - aber nur mit Tempo 70

Plus Anderthalb Jahre hat der Ausbau der einst kurvenreichen Staatsstraße gedauert. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen, und es gibt auch den lange ersehnten Radweg.

Freie Fahrt herrscht jetzt wieder auf der Staatsstraße ST2045 zwischen Pöttmes und dem Ortsteil Kühnhausen, die wieder für den Verkehr freigegeben ist. Nach fast eineinviertel Jahren ist der Ausbau abgeschlossen, der begleitende Geh- und Radweg fertig. Am Freitagvormittag wurde die Straße im kleinen Kreis von Vertretern der Planungsbüros, der Baufirma, der Marktgemeinde Pöttmes und des Staatlichen Bauamts Augsburg wieder freigegeben.