Freiflächenphotovoltaik: Diese Regeln gelten künftig im Markt Pöttmes

Plus Der Pöttmeser Marktgemeinderat will künftig individuell über Anträge für Freiflächenphotovoltaikanlagen entscheiden. Einige einheitliche Kriterien aber legte er fest.

Unter welchen Voraussetzungen können in der Marktgemeinde Pöttmes künftig Freiflächenphotovoltaikanlagen gebaut werden? Eigentlich hatte der Marktgemeinderat einen einheitlichen Kriterienkatalog im Sinn gehabt. Nun geht er einen anderen Weg.