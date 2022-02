Pöttmes verzichtet bei der Freiflächenphotovoltaik auf geplanten Kriterienkatalog

Plus Eigentlich wollte der Markt Pöttmes mit einem Kriterienkatalog gleiche Regeln für alle Freiflächenfphotovoltaikanlagen schaffen. Daraus wird vorerst nichts.

Wo in der Marktgemeinde Pöttmes können künftig Freiflächenphotovoltaikanlagen entstehen? Wo sind sie ökologisch vertretbar? Wo passen sie möglicherweise nicht ins Orts- beziehungsweise Landschaftsbild? Im Sommer 2021 beauftragte der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss die Verwaltung damit, einen Kriterienkatalog zu erarbeiten. Nun folgte die Kehrtwende.