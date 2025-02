Frieda Ginting und Thomas Gloning sind die Pöttmeser Skimeister

Strahlenden Sonnenschein und beste Pistenverhältnisse fanden die Wintersportler des Skiclubs Pöttmes in der Wildschönau vor. Mit zwei Bussen fuhren die Ski- und Snowboardfahrer nach Auffach. Auf der FIS-Strecke am Schatzberg steckte Fahrtenleiter Bernd Schlaegel einen Riesenslalom aus, den die Teilnehmer der Pöttmeser und Sandizeller Vereinsmeisterschaft in zwei Durchgängen bewältigen mussten. Nach den Pöttmesern kamen auch heuer wieder die Teilnehmer der Sandizeller Meisterschaft an die Reihe. Da sich die Zusammenarbeit mit dem Sandizeller Skiclub in den vergangenen zwei Jahren bewährt hatte, führten die beiden Vereine auch heuer ihre Meisterschaft gemeinsam durch. Nach einem spannenden Rennen, das leider durch viele Krankheitsfälle dezimiert wurde, fand die Siegerehrung gleich vor Ort statt. Da die Fahrt als Apres-Ski-Fahrt geplant war, hatten die Pöttmeser Brettlfans genügend Zeit, die Vereinsmeister Frieda Ginting und Thomas Gloning gebührend zu feiern.

