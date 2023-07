Pöttmes

vor 1 Min.

Fröhliches, ausgelassenes Marktfest-Wochenende in Pöttmes

Plus In Pöttmes feiern die Menschen am Wochenende trotz einiger Regentropfen fröhlich und ausgelassen beim Marktfest. Manche Gäste bleiben bis in die frühen Morgenstunden.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Fröhliche, ausgelassene Gäste und Menschen, die bis spät in die Nacht feierten: Am Sonntagabend ging das Marktfest in Pöttmes zu Ende. Zwar fielen zum Startschuss am Samstagabend einige Tropfen vom Himmel. Die Wolken verzogen sich aber rasch und dem Vergnügen stand nichts mehr im Weg.

Obwohl in diesem Jahr erstmals zusätzlich der Platz vor der Johanneskapelle bestuhlt war, füllten sich die Tische recht flott. Wer später kam, musste durchaus eine Weile suchen, um einen Platz zu ergattern. Im Notfall rutschten einfach einige etwas dichter zusammen, um so eine Sitzmöglichkeit für Neuankömmlinge zu schaffen. Die Gruppe „d'Holzheimer“ sorgte mit einem Repertoire aus bekannten Partyhits für gute Stimmung, wobei die Lautstärke so manches Gespräch oder auch Bestellung erschwerte.

