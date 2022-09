Für die Pöttmeser Kirche gibt es eine Ausnahme: Ja zum Zuschuss

Plus Mehrheitlich beschließt der Haupt- und Finanzausschuss des Pöttmeser Marktgemeinderats einen Kompromiss. Es geht noch um eine Reihe weiterer Zuschüsse.

Die Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul wird umfassend saniert. Für die Sanierung der Westfassade bekommt die Pfarrgemeinde allerdings keinerlei öffentliche Zuschüsse. Auch die Marktgemeinde Pöttmes würde aufgrund ihrer Förderrichtlinien normalerweise keinen weiteren Zuschuss geben. Wegen der Bedeutung der Kirche für Pöttmes und wegen der geschichtlichen Verbundenheit beschloss der Haupt- und Finanzausschuss des Marktgemeinderats allerdings mehrheitlich, eine Ausnahme zu machen. Das berichtet Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion.