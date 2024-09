Für die Solarparks bei Schnellmannskreuth besteht demnächst Baurecht

Für die geplanten Solarparks nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth besteht demnächst Baurecht. Die beiden Bebauungspläne werden mit der Veröffentlichung des nächsten Pöttmeser Marktboten am Freitag, 27. September, rechtskräftig. Das teilte Stefan Wolf, Fachbereichsleiter im Rathaus für Planung und Gemeindeentwicklung, im Gemeinderat mit. „Es kann losgehen“, so Wolf.

In den vergangenen Tagen hatten der Marktentwicklungsausschuss und der Gemeinderat die letzten Beschlüsse gefasst. Der Gemeinderat fasste für die Bebauungspläne für die Sondergebiete „Hochschacht“ und „Kessel“ jeweils mit großer Mehrheit den Billigungs- und den Satzungsbeschluss. Zuvor hatte er zahlreiche Anregungen und Einwände von Ämtern und Trägern öffentlicher Belange abgewogen. Privatleute hatten keine Stellungnahmen mehr abgegeben.

Firma Anumar baut die Solarparks bei Schnellmannskreuth

Wie berichtet, will die Firma Anumar mit Sitz in Ingolstadt auf mehreren Teilflächen im Norden und Westen von Schnellmannskreuth Freiflächenfotovoltaikanlagen bauen. Einer der beiden Bebauungspläne betrifft ein Gebiet nordwestlich von Schnellmannskreuth („Kessel“), der andere („Hochschacht“) zwei Areale westlich und südwestlich von Schnellmannskreuth an der Kreisstraße AIC1 und an der Verbindungsstraße von der AIC1 nach Ingstetten. Insgesamt sollen die Solarparks rund 60 Hektar groß werden.