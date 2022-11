Fußgängerin wird in Pöttmes von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 82-jähriger Autofahrer hat eine 81 Jahre alte Fußgängerin, die am Fahrbahnrand lief, übersehen. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine 81 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonntag, 20. November, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau auf der Straße von Pertenau in Richtung Grimolzhausen (Markt Pöttmes) auf dem rechten Fahrbahnrand. Ein 82-Jähriger, der mit seinem Auto in die gleiche Richtung fuhr, übersah die Frau und erfasste sie. Sie erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (inaw)