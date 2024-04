Pöttmes

vor 17 Min.

Gasalarm entpuppt sich in Pöttmes als harmlos

Ein vermeintlicher Gasalarm hat sich am Montagmittag in Pöttmes als harmlos herausgestellt.

Sirene und Martinshorn haben am Montagmittag in Pöttmes für Aufsehen gesorgt. Die Rettungskräfte mussten zunächst von einem anspruchsvollen Ernstfall ausgehen. Es stand der Verdacht eines Gasalarms in einer Werkstatt in der San.-Dr.-Jorns-Straße im Raum. In der Werkstatt war ein deutliches Zischen zu vernehmen gewesen. Deshalb setzten Zeugen einen Notruf ab. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage mitteilte, stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass das Zischen eine harmlose Ursache hatte. Ein defekter Luftkompressor hatte dieses Geräusch abgegeben. (jca)

