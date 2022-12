Gemeinderat beschließt Bau eines Solarparks im Pöttmeser Osten

Plus Pöttmes will mit einem Projektpartner einen Solarpark bauen. Dieser soll die Kläranlage energieautark machen. Bürger können sich nun aber doch nicht beteiligen.

Im Osten von Pöttmes soll ein Solarpark entstehen. Er soll die nahe gelegene Kläranlage mit Strom versorgen und so energieautark machen. Einstimmig segnete der Marktgemeinderat am Donnerstag die Pläne ab.