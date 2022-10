Gemeinderat kann sich mit Sicherheitswacht nicht anfreunden

Plus Bürgermeister Mirko Ketz plädiert für eine Sicherheitswacht in Pöttmes. Auch die CSU macht sich dafür stark. Doch die Mehrheit im Gemeinderat sieht das anders.

Braucht Pöttmes eine Sicherheitswacht oder nicht? Diese Frage diskutierte jüngst der Pöttmeser Marktgemeinderat. Er kam zu einem eindeutigen Ergebnis.