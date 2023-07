Gemeinderat lehnt Bau von vier Wohnhäusern in Immendorf ab

Plus Eine Bauwerberin will im Pöttmeser Ortsteil Immendorf vier Wohnhäuser errichten. Doch der Marktgemeinderat kann sich dafür mehrheitlich nicht begeistern.

Vier Wohngebäude würde eine Bauwerberin gerne im Pöttmeser Ortsteil Immendorf errichten. Das Vorhaben wurde nun zum wiederholten Mal im Pöttmeser Marktgemeinderat besprochen.

Die Ein-, Zweifamilienhäuser oder Doppelhaushälften sollen im Osten des kleinen Ortsteils entstehen. Der Bauausschuss des Marktgemeinderats stimmte im Januar lediglich dem Bau eines einzigen Wohnhauses zu, da die anderen bereits im Außenbereich lägen. Auch das Landratsamt lehnte ab. Die Bauwerberin beantragte nun, einen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan zu ändern.