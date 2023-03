Gemeinderat stimmt abgespeckten Plänen für Pöttmeser Heimatmuseum zu

Plus Im Kaschnbaurhaus in Pöttmes soll seit Langem ein Heimatmuseum eingerichtet werden. Nun stimmte der Gemeinderat Plänen für eine abgespeckte Sanierung des Areals zu.

Umfassend für viel Geld sanieren oder eine billigere Lösung? Diese Fragen bestimmen seit Jahren die Diskussion über ein Heimatmuseum in Pöttmes. Als Standort haben die Gemeinde und der Förderverein das Kaschnbaurhaus neben der Kirche auserkoren. Doch weil sich die Sanierung der Gebäude auf dem Areal als unerwartet kostspielig erwies, kam das Projekt mehrfach zum Erliegen. Nun nimmt es wieder Fahrt auf.