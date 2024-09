Gemeinderat vergibt Aufträge für Straßensanierung und -beleuchtung

Der Pöttmeser Marktgemeinderat hat im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung die Aufträge für die Sanierung der Straße zwischen Gundelsdorf und Koppenzell sowie für die Straßenbeleuchtung in Reicherstein vergeben.

Die Straße zwischen Gundelsdorf und Koppenzell soll in einem ähnlichen günstigeren Verfahren saniert werden, wie es vor einigen Jahren zwischen Pertenau und Eiselsried zum Einsatz gekommen war. Wie Bürgermeister Mirko Ketz mitteilte, handelt es sich dabei nicht um eine Vollsanierung. Stattdessen werde lediglich ein neuer Belag aufgebracht. Dieser sei zwar nicht so lange haltbar wie nach einer Vollsanierung. Aber zwischen Pertenau und Eiselsried habe sich diese Vorgehensweise bewährt.

Der Auftrag in Höhe von 91.000 Euro ging an die Firma Babic aus Igling (Landkreis Landsberg). Stefan Wolf zufolge, Fachbereichsleiter im Rathaus für Planung und Gemeindeentwicklung, soll noch in diesem Jahr die erste Spritzschicht aufgetragen werden. Im Frühjahr soll die abschließende Schicht folgen.

Außerdem vergab der Gemeinderat einen Auftrag in Höhe von 108.000 Euro an die Lechwerke (LEW) für die Straßenbeleuchtung in Reicherstein. Sie soll nächstes Jahr im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt erneuert und teilweise ergänzt werden. (nsi)