Geplanter Bestattungswald bei Pöttmes wird 30 Hektar groß

In den Wäldern nordwestlich von Pöttmes könnten künftig Menschen ihre letzte Ruhe finden. Mit dem geplanten Bestattungswald befasste sich nun ein Ausschuss des Gemeinderats.

In den Gumppenberg'schen Wäldern im Nordwesten von Pöttmes soll ein Bestattungswald entstehen. Das hatte der Marktgemeinderat im Mai vergangenen Jahres beschlossen. Nun fiel eine weitere Entscheidung, um das Projekt zu verwirklichen.