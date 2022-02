Gibt es in Pöttmes bald eine weitere Tagespflege und betreutes Wohnen?

Plus Zwei Gebäude für betreutes Wohnen und eines mit einer angeschlossenen Tagespflege könnten in Pöttmes entstehen. Das Konzept dafür wurde im Gemeinderat vorgestellt.

Wohin im Alter, wenn die bisherige Wohnung nicht barrierefrei oder das Haus längst zu groß ist? Wer noch fit genug ist, entscheidet sich möglicherweise für den Umzug in ein betreutes Wohnen. In Pöttmes ist nun ein Projekt angedacht, das sowohl betreutes Wohnen als auch eine Tagespflege beinhaltet.