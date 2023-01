Pöttmes

vor 18 Min.

Gibt es in Pöttmes in diesem Jahr wieder einen Neujahrsempfang?

Beim Sommerempfang 2022 in Pöttmes spielte die Musikkapelle Pukas unter der Leitung von Anna Ruf. Er war der Nachfolger der vorherigen Neujahrsempfänge. Auch heuer denkt Bürgermeister Mirko Ketz darüber nach, einen Sommerempfang zu veranstalten.

Plus Im Gemeinderat kommt die Frage auf, ob und wann es in Pöttmes wieder einen Neujahrsempfang gibt. Der Bürgermeister denkt über ein Modell wie in Kühbach nach.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

In vielen Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg finden derzeit Neujahrsempfänge statt. Angesichts dessen wollte Zweiter Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) von Rathauschef Mirko Ketz ( CSU) wissen, ob und wann auch in Pöttmes in diesem Jahr eine solche Veranstaltung geplant sei. Üblicherweise werden dabei verdiente Bürgerinnen und Bürger geehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen