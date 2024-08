Das Gasthaus Zur Post lockt Gäste aus dem weiten Umkreis nach Gundelsdorf

Wenn Martin und Nicole Oswald davon erzählen, wann ihr Gasthaus Zur Post im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf geöffnet hat, dann klingt das sehr nach einer Dorfwirtschaft aus der heutigen Zeit. Wenn Geburtstage oder ein Leichenschmaus anstehen, öffnen die Wirtsleute außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Ansonsten hat das Gasthaus Freitag bis Sonntag am Abend geöffnet, ebenso an Sonn- und Feiertagen zur Mittagszeit. Zu diesen Öffnungszeiten bieten die Oswalds eine umfangreiche Speisekarte an. Darauf stehen bayerische, gutbürgerliche sowie vegetarische Gerichte, die im urigen Innenraum und im Sommer auch im Biergarten serviert werden. Früher sahen die Öffnungszeiten noch ganz anders aus – und die Speisekarte auch: Es gab keinen Ruhetag, obwohl die Wirtschaft im Nebenerwerb betrieben wurde. Die Landwirtschaft war die Haupteinnahmequelle und serviert wurden vor allem Brotzeiten.

