Gundelsdorfer wollen Brot und Pizza backen

Plus Zur neuen Ortsmitte in dem Pöttmeser Ortsteil mit Häuschen, Bänken und Spielareal soll ein Brotbackofen kommen. Für den Bäcker soll er keine Konkurrenz sein.

Die neue Ortsmitte des Pöttmeser Ortsteils Gundelsdorf wartet mittlerweile mit einem schmucken Häuschen auf. Drumherum gibt es eine Wiese, einen Sandplatz für die Kleinen und eine Bocciabahn. Dass die offizielle Einweihung des neuen Dorfplatzes Corona-bedingt verschoben werden musste, hält die Ortsvereine aber nicht davon ab, bereits jetzt an der Belebung des Ortsplatzes zu feilen. In gemeinsamen Gesprächen verständigte man sich darauf, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen. Direkt neben der Terrasse soll ein Brotbackofen aufgestellt werden.