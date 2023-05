Pöttmes-Gundelsdorf

11:30 Uhr

Pöttmeser Blaskapelle begeistert Publikum mit emotionalem Konzert

Plus Die Blaskapelle Pöttmes holt ihr Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen nach. Das Programm ist emotional. Am Ende gibt es Standing Ovations.

"Emotions in Concert" lautete der Titel des Konzerts der Blaskapelle Pöttmes in der Pfarrkirche in Gundelsdorf am Sonntagabend. Und Emotionen bei den Gästen hervorzurufen, gelang den Musikern und Musikerinnen tatsächlich unbestritten.

Das Konzert war der offizielle Festakt zum zehnjährigen Vereinsjubiläum – wegen Corona bedingt mit einem Jahr Verspätung. Zudem machten die Renovierungsarbeiten in der Pöttmeser Pfarrkirche eine Verlagerung nach Gundelsdorf nötig. Das aber kein Nachteil. Denn die Kuppel der Gundelsdorfer Kirche bot eine geradezu perfekte Kulisse für die raffinierten Lichteffekte.

