Tagbergschützen feiern ihr neues Schützenheim – so sieht es jetzt aus

Plus Mit zwei Jahren Verzögerung weihen die Tagbergschützen im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf ihr Schützenheim ein. Gleichzeitig feiern sie ein Jubiläum.

Der Schießsport kann vielerorts auf eine lange Tradition zurückblicken. So auch im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf, wo am Sonntag das neue Schützenheim offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Außerdem konnten die Tagberschützen Gundelsdorf ihr zehnjähriges Jubiläum feiern.