Pöttmes-Handzell: Auto am Mandlachsee beschädigt

Pöttmes-Handzell

Auto am Mandlachsee beschädigt

Ein Unbekannter hat den Wagen vermutlich beim Ausparken gestreift.
    Der Mandlachsee lockt bei heißem Sommerwetter viele Badegäste an. Auf dem Parkplatz wurde ein abgestelltes Auto beschädigt. (Archivbild)
    Der Mandlachsee lockt bei heißem Sommerwetter viele Badegäste an. Auf dem Parkplatz wurde ein abgestelltes Auto beschädigt. (Archivbild) Foto: Inge von Wenczowski

    Ein Fall von Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, am Mandlachsee bei Handzell. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte auf dem Parkplatz des Badegewässers vermutlich beim Ausparken einen abgestellten Opel Astra im Heckbereich. Anschließend entfernte sich der Unbekannte laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)

