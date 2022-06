Handzeller Schützen leisten 10.000 Arbeitsstunden für das neue Vereinsheim

Plus Das Vereinsheim der Handzeller Jägerblut-Schützen wird am Pfingstsonntag mit einer großen Feier eingeweiht. Die Sportler haben im Schützengau einen guten Ruf.

Bereits 1905 wurde der Schützenverein Jägerblut Handzell gegründet. Nun bekam ein neues Vereinsheim, das am Sonntag feierlich eingeweiht wurde. Die Vereinsmitglieder haben dafür viele Arbeitsstunden geleistet.