Mühlenstraße ist das Hauptthema bei der Bürgerversammlung in Handzell

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Handzell war die Mühlenstraße eines der wichtigsten Anliegen der Zuhörer. Es ging vor allem um die Verkehrssicherheit.

22 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie vier Gemeinderatsmitglieder kamen zur Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Handzell. Sie fand im Gasthaus Jägerwirt statt. Nachdem Bürgermeister Mirko Ketz seine Ausführungen beendet hatte, stellten die Anwesenden Fragen und brachten ihre Anliegen vor. Viele Wortmeldungen bezogen sich auf die Mühlenstraße.