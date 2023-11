"Haus der Begegnung" für alle Generationen scheitert an Bürokratie

Plus Der Marktgemeinderat begräbt die Pläne für ein "Haus der Begegnung" für alle Generationen im Pöttmeser Jugendtreff. Was dort nun stattdessen passieren soll.

Eine Begegungsstätte für mehrere Generationen sollte aus dem Pöttmeser Jugendtreff werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollten dort zusammenkommen. Vereine, die beispielsweise Räume für eine Zusammenkunft brauchen, sollten sie über die Gemeinde buchen. Doch aus den Plänen für das "Haus der Begegnung" wird an diesem Standort nichts. Der Marktgemeinderat begrub sie am Donnerstag mit großer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen. Der Grund waren vor allem die hohen bürokratischen Auflagen.

Das Projekt sollte durch Leader-Fördergelder unterstützt werden. Über 30 Seiten umfassten allein die Förderrichtlinien, wie Angela Hammerl vom Familienstützpunkt Nord in Pöttmes den Gemeinderatsmitgliedern berichtete. "Sich da einzuarbeiten, wäre ein sehr, sehr großer Aufwand gewesen. Das ist im Moment so nicht zu stemmen und das ist auch nicht mein Aufgabenbereich." Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau sagte, auch Kämmerer Stefan Mayer habe den Aufwand als unverhältnismäßig bezeichnet.