Hausarzt schließt Praxis in Pöttmes: Für sie findet sich kein Nachfolger

Plus Die Praxis von Allgemeinmediziner Dr. Josef Baur in Pöttmes ist seit dieser Woche geschlossen. Die Suche nach einem Nachfolger für den Standort blieb erfolglos.

In Pöttmes beendet ein langjähriger Allgemeinmediziner seine Tätigkeit: Dr. Josef Baur musste seine Praxis zu Beginn dieser Woche schließen. Dieser Schritt kam nicht nur für seine Patientinnen und Patienten überraschend, sondern war auch für ihn selbst ungeplant.