Heimat- und Volkstrachtenverein feiert sein 100-Jähriges

Plus Sein rundes Jubiläum feiert der Pöttmeser Traditionsverein das ganze Wochenende über mit vielen Gästen. Der Höhepunkt ist der Festumzug. Getanzt wird natürlich auch.

Seit nunmehr 100 Jahren widmet sich der Heimat- und Volkstrachtenverein Pöttmes dem Erhalt, der Pflege und der Weitergabe bayrischen Brauchtums an folgende Generationen. Dieses runde Jubiläum ist schon eine große Feier wert. Daher veranstaltete der Verein gleich ein ganzes Festwochenende voller Höhepunkte, verbunden mit dem Gaufest des Donaugau-Trachtenverbands.

Los ging das Fest bereits am Freitagabend mit der Randmoos-Party im Festzelt auf dem Pöttmeser Volksfestplatz. Die DJs Flomat und Bartho gaben ihr Bestes und heizten dem Publikum richtig ein. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen gefeiert und getanzt.