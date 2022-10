Pöttmes

Helmut Schenke aus Pöttmes kämpft für Menschen, Umwelt und Tiere

Helmut Schenke aus Pöttmes wird 90 Jahre alt. Er soll die Bürgermedaille des Marktes Pöttmes in Gold erhalten. Unser Archivbild zeigt ihn vor der Sandgrube in Schorn.

Plus Einsatz für Mensch, Umwelt und das Tierwohl stand und steht für Helmut Schenke aus Pöttmes an erster Stelle. Am dritten Oktober feiert er seinen 90. Geburtstag.

Er päppelte Jungstörche auf, die aus dem Nest gefallen waren. Er kämpfte Ende der 80er-Jahre an vorderster Front in einer Bürgerinitiative für den Gumppenberg und verhinderte die geplante Mülldeponie. Er setzte sich für die Gründung des Landschaftspflegeverbands und für die Asylhilfe ein und übernahm Verantwortung als Kreisvorsitzender des Bund Naturschutz, Kreisrat und Gemeinderat. Der Einsatz für Mensch, Umwelt und das Tierwohl stand und steht für Helmut Schenke aus Pöttmes immer an erster Stelle. Am Montag, Feiertag 3. Oktober, feiert er seinen 90. Geburtstag.

