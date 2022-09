Die Bürgermedaille des Marktes Pöttmes in Gold soll an Helmut Schenke gehen. Dem Antrag des Bürgerblocks stimmen alle Fraktionen des Marktgemeinderats zu.

Helmut Schenke soll die Pöttmeser Bürgermedaille in Gold erhalten. Das beschloss der Pöttmeser Marktgemeinderat am Donnerstag einstimmig auf Antrag des Bürgerblocks.

Schenke war in vielen Bereichen ehrenamtlich aktiv. Im Marktgemeinderat wurde exemplarisch sein kommunalpolitisches Engagement hervorgehoben. Ihm gehörte der heute 89-Jährige von 1990 bis 2020 an. Von 1990 bis 2002 war er Mitglied des Kreistags. Als im April 1988 eines Abends in Pöttmes bekannt wurde, dass der Landkreis eine Mülldeponie am Gumppenberg bauen wollte, gründete sich am nächsten Tag eine Bürgerinitiative. An vorderster Stelle Helmut Schenke und seine Ehefrau Ute. Der Landkreis gab seine Pläne für die Mülldeponie 1989 auf. Schenke war außerdem in führenden Positionen beim Bund Naturschutz aktiv.

Alle Fraktionen des Gemeinderats würdigen Helmut Schenkes Engagement

Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) bezeichnete ihn als "streitbaren Geist", schloss sich aber dem Antrag des Bürgerblocks an: "Wer sich so lange dem Gemeinwohl verschreibt, hat mit Sicherheit eine Ehrung verdient." Zweiter Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) unterstrich, dass Schenke sich neben der Kommunalpolitik und Umweltthemen auch in vielen sozialen Bereichen eingesetzt habe. CWG-Fraktionssprecher Alwin Wagner sagte: "Wir finden, dass das ein würdiger Vertreter für die Bürgermedaille ist." CSU-Fraktionssprecher Christian Vetter stimmte zu: "So viel ehrenamtliches Engagement gehört gewürdigt."

Schenke wurde für sein Engagement bereits vielfach ausgezeichnet: Unter anderem bekam er 2006 den Umweltpreis des Landkreises und 2013 den "Grünen Engel" des Freistaats Bayern. 2017 erhielt er die Silberdistel unserer Zeitung. Sie wird an Menschen vergeben, die beispielhafte Leistungen vollbracht haben und sich für die gute Sache im Sinne des Allgemeinwohls einsetzen.