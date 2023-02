Pöttmes

Hilfe, Unterricht und Gastfreundschaft im Pöttmeser Bazar

Für Kinder gibt es im Bazar in Pöttmes viel zu tun. Entweder malen und puzzeln sie am kleinen Tisch oder sie amüsieren sich mit den Kuscheltieren in einem der großen Schaufenster.

Plus Seit acht Jahren betreiben Ehrenamtliche einen Secondhandladen in Pöttmes. Der Bazar ist ein Treffpunkt für alle, die in Not geraten sind – auch für Geflüchtete aus der Ukraine.

Von Vicky Jeanty Artikel anhören Shape

"Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft", sagt lächelnd das junge Ehepaar aus der Ukraine und überreicht den mitgebrachten Kuchen im Bazar. Es ist ein Dienstag, Öffnungstag des Bazars in Pöttmes an der Marktstraße 7. Das ukrainische Paar gehört zu der großen Gruppe von Ukrainern, die seit Kriegsbeginn vergangenen Jahres in Pöttmes und Umgebung eine neue Bleibe gefunden haben. Sie sind Teil der Stammklientel des Bazars, zu der anfangs vornehmlich Menschen aus Afghanistan, Syrien, dem Irak und Iran, der Türkei, aus Bulgarien, Rumänien und Polen gehörten. Der Dank der jungen Leute gilt der Arbeit des ehrenamtlichen Bazarteams.



