Höhere Hundesteuer und mehr Hundetoiletten in Pöttmes?

Plus Hundehalter werden im Markt Pöttmes möglicherweise bald stärker zur Kasse gebeten. Im Gemeinderat gehen die Meinungen zur Erhöhung der Hundesteuer allerdings auseinander.

Soll die Hundesteuer im Markt Pöttmes erhöht werden? Darüber kam es im Marktgemeinderat zu einer längeren, sachlichen Diskussion. Die Meinungen gingen weit auseinander. Bislang verlangt die Gemeinde 25 Euro für den ersten und 40 Euro für den zweiten Hund. Zur Debatte stand nun eine Erhöhung auf 40 Euro für den ersten und 70 Euro für den zweiten Hund.

Hans Steiger ( CSU) war ebenso wie Manfred Riedelsberger (CWG) für die Anhebung der Hundesteuer auf die vom Rechnungsprüfungsausschuss vorgeschlagenen Beträge. Steiger verwies darauf, dass die alten Sätze aus dem Jahr 2006 stammen. Der Bauhof habe viel Arbeit damit, die öffentlichen Plätze und Wege von Hundekot zu säubern. Sein Fraktionskollege Stefan Mayer war anderer Ansicht: "Ich sehe keine Grundlage dafür, dass wir die Gebühren erhöhen müssen." Die Hundesteuer sei eine Art Aufwandsentschädigung. Der Aufwand sei mit den Gebühren gedeckt.