Neuer Betreiber bietet im alten Pöttmeser Rathaus wieder Döner, Pizza und Pasta

Das historische Rathaus in Pöttmes hat einen neuen Mieter gefunden: Seit Kurzem betreibt dort ein erfahrener Gastronom ein Döner- und Pizzahaus. Das Lokal Miracle bietet eine breite Auswahl an Gerichten – von klassischen Dönern über Pizza, Chicken-Nuggets und Nudelgerichten bis hin zu vegetarischen Speisen wie Falafel.

Alle Speisen, mit Ausnahme des Fleisches, werden laut Betreiber Nebi Korkmaz aus eigener Herstellung zubereitet. Beim Fleisch setzt das Lokal ausschließlich auf Pute. Auch bei den weiteren Zutaten werde auf Frische und Qualität geachtet, so Korkmaz. Der Betreiber des neuen Imbisses ist in der Region kein Unbekannter: In Neuburg und Karlshuld führt er bereits seit acht beziehungsweise 15 Jahren gemeinsam mit seiner Frau erfolgreich zwei weitere Lokale.

Mit der Eröffnung in Pöttmes erweitert er sein Angebot nun um einen dritten Standort. Unterstützt wird er unter anderem von einem langjährigen Mitarbeiter mit 32 Jahren Berufserfahrung in der Branche. Der Inhaber selbst lebt in Neuburg und bringt viel Erfahrung im Bereich der schnellen, aber frischen Küche mit. Er kann auf 25 Jahre in diesem Beruf zurückblicken.

Neues Döner- und Pizzahaus soll auch zur Belebung des Ortes beitragen

Die Eröffnung in Pöttmes soll nicht nur ein gastronomisches Angebot schaffen, sondern auch zur Belebung des Ortes beitragen. Das ehemalige Rathausgebäude wird durch den Betrieb auch weiterhin regelmäßig genutzt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist das Döner- und Pizzahaus derzeit täglich von 10 bis 21 Uhr, samstags und an Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 21 Uhr. Später wird – je nach Betrieb – vermutlich ein Ruhetag eingeführt werden. Die Speisen können vor Ort verzehrt oder zum Mitnehmen bestellt werden.