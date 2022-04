Pöttmes

18:00 Uhr

In Pöttmes sollen heuer wieder Bürgerversammlungen stattfinden

Seit Mai 2020 ist Mirko Ketz Rathauschef in Pöttmes. Heuer will er nach - zwei Jahren Corona-Zwangspause - seine ersten Bürgerversammlungen abhalten.

Plus Der Markt Pöttmes plant nach der Corona-Pause wieder Bürgerversammlungen. Außerdem ging es im Gemeinderat um den Wintereinbruch und zwei Wohnbauvorhaben.

Von Nicole Simüller

In der Marktgemeinde Pöttmes sollen in diesem Jahr wieder Bürgerversammlungen stattfinden. Das kündigte Bürgermeister Mirko Ketz im Gemeinderat auf Nachfrage von Georg Lohner (CWG) an.

