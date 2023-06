Pöttmes

06:15 Uhr

Im Pöttmeser Klapperstorch gibt es bald eine Inklusionsstelle

Plus Im Pöttmeser Kinderhaus Klapperstorch werden unter anderem Inklusionskinder betreut. Ab Herbst gibt es hier auch eine Inklusionsstelle für eine junge Frau mit Handicap.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Menschen mit Handicap haben es schwer, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Im Pöttmeser Kinderhaus Klapperstorch gibt es ab Herbst eine Inklusions- und Integrationsstelle. Der Marktgemeinderat bewilligte dafür im Zuge des Nachtragshaushalts eine Änderung des Stellenplans. Die Kosten werden unter anderem durch Umschichtungen im Haushalt aufgefangen. Wer die Stelle bekommen soll, steht bereits fest.

Es handelt sich um eine junge Frau, die bereits mehrere Monate als Praktikantin im Pöttmeser Kindergarten Spatzennest gearbeitet hat. Im Juli beginnt sie ein weiteres Praktikum im Klapperstorch. Wenn es ihr dort gefalle, werde sie ab September fest eingestellt, kündigte Bürgermeister Mirko Ketz im Marktgemeinderat an. "So können wir im Kindergarten zeigen: Auch ein Kind mit Behinderung kann als Erwachsener ins Berufsleben einsteigen." Die junge Frau werde unter anderem in den Gruppen mit den Kindern arbeiten, aber bei Bedarf auch in der Küche unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen