In die Pläne für ein Pöttmeser Heimatmuseum kommt Bewegung

Plus Seit Langem gibt es in Pöttmes Pläne für ein Heimatmuseum. 2018 zog der Marktgemeinderat aus Kostengründen die Reißleine. Nun hob er den Beschluss von damals auf.

Lange war es ruhig geworden um die Pläne, im sogenannten Kaschnbauerhaus in Pöttmes ein Heimatmuseum einzurichten. Das hatte bauliche und finanzielle Gründe. Nun aber kommt etwas Bewegung in das Projekt.