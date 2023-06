In einer Woche steigt das Marktfest in Pöttmes

Vereine sorgen für die Bewirtung der Gäste auf dem Marktplatz. Am Sonntag gibt's ein Weißwurstfrühstück. Auch für die Kinder ist einiges geboten.

In einer Woche feiert Pöttmes sein Marktfest. Es steigt am 1. und 2. Juli auf dem Marktplatz. Vereine kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste.

Das Marktfest startet am Samstag, 1. Juli, um 18 Uhr. Die Holzheimer Musikanten sorgen für die musikalische Umrahmung. Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher wie gewohnt von Vereinen und Gruppen aus der Gemeinde. Traditionell angeboten werden zum Beispiel Spießbraten, Ochsenbraten, Rehragout, Kartoffelspiralen, Rahmfleck, Rollbraten und Pulled Pork. Wer Süßes bevorzugt, kann bei Crêpes zugreifen.

Die Pöttmeser Blaskapelle spielt am Sonntag ab 17 Uhr auf

Am Sonntag geht das Marktfest ab 10.30 Uhr weiter mit einem Weißwurstfrühstück bei den Fußballern vom TSV Pöttmes. Ab 11.30 Uhr wird zum Mittagstisch gebeten. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen sowie Eis. Ab 17 Uhr sorgt die Blaskapelle Pöttmes für die musikalische Unterhaltung, bevor das Fest gegen 21 Uhr endet.

An beiden Tagen ist auch für die Kinder einiges geboten. Sie können sich schminken lassen und sich so in Piraten oder Einhörner verwandeln. Im Märchenzelt werden verschiedene Aufführungen angeboten, und erneut dreht eine Pferdekutsche ihre Runden. Am Samstag um 19 Uhr findet eine Zaubershow im Märchenzelt statt, am Sonntag werden dort zwischen 13 und 18 Uhr Geschichten über den Familienstützpunkt Nord vorgelesen.

Das Fest wird von den beteiligten Vereinen und Gruppen gestemmt. Beteiligt ist auch das Rote Kreuz Pöttmes. Die Fußballer kümmern sich um die Bestuhlung des Marktplatzes. Der Schulförderverein stemmt die Arbeit am Spülmobil. Das Marktfest findet bei jeder Witterung statt. (AZ)